Массовые проверки пройдут в среду на дорогах Петрозаводска

В среду, 9 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

По данным ГАИ, за три месяца 2025 года в городе произошло две аварии с участием нетрезвых водителей. Три человека в них получили травмы.

9 апреля инспекторы вновь будут останавливать все автомобили подряд для выявления пьяных людей за рулем. Горожан просят помогать полиции и сообщать о таких случаях в дежурную группу по телефонам 715-900, 78-44-44.