Машина петрозаводчанина на штрафстоянке при полиции стала сугробом

Неприятности водителя в Петрозаводске не закончились, когда его автомобиль поместили на штрафстоянку. Горожанин хотел забрать машину, но с трудом обнаружил ее под огромным слоем снега. Он рассказал об этом в группе «Подслушано в ПТЗ и Карелии» ВКонтакте.

Возмущенный мужчина написал, что его транспортное средство поместили на специализированную стоянку при отделении полиции № 2 на Кукковке.

Когда владелец пришел за автомобилем, тот был погребен под снегом и фактически превратился в большой сугроб. Горожанин сетует, что стоянку должны чистить, но никто этого не делает.

- Позвонил начальнику управления, тот сказал: «Делайте что хотите!». В итоге пришлось самим чистить дорогу до машины,

- рассказал автомобилист.

Он уверяет, что полицейские наотрез отказались убирать снег и сказали, что недовольные водители могут обращаться в суд. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте