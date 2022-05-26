26 мая 2022, 18:44
Общество

Майский снег не помешал малышам сыграть в старую карельскую игру

В Петрозаводске прошли финальные соревнования среди дошкольников по игре кююккя

Майским снегом в Карелии никого не удивишь. Впрочем, как и народной игрой кююккя. Теперь бита в руках даже у тех, кто вчера еще под стол пешком ходил. Правда, малыши приобщились к карельской забаве только в прошлом году — благодаря проекту Федерации городошного спорта Республики Карелия "Кююккя для дошкольников - новый вектор развития игры". 

Проект был поддержан  Фондом президентских грантов в июне 2021 года. Его участниками стали шестнадцать команд петрозаводских детских садов и дошкольных отделений, а также ребята  Медвежьегорска, Олонца, Суоярви и даже Санкт-Петербурга. 

В Петрозаводске подвели итоги соревнования, финал определил сильнейшую команду среди участников.

«Такое мероприятие Федерация городошного спорта организовала для дошкольников впервые», 

- отметила руководитель проекта Анна Шлибурене.

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Метки: 
кююккя
Федерация городошного спорта
соревнования
дошколята
проект
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