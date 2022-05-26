Майский снег не помешал малышам сыграть в старую карельскую игру

Майским снегом в Карелии никого не удивишь. Впрочем, как и народной игрой кююккя. Теперь бита в руках даже у тех, кто вчера еще под стол пешком ходил. Правда, малыши приобщились к карельской забаве только в прошлом году — благодаря проекту Федерации городошного спорта Республики Карелия "Кююккя для дошкольников - новый вектор развития игры".

Проект был поддержан Фондом президентских грантов в июне 2021 года. Его участниками стали шестнадцать команд петрозаводских детских садов и дошкольных отделений, а также ребята Медвежьегорска, Олонца, Суоярви и даже Санкт-Петербурга.

В Петрозаводске подвели итоги соревнования, финал определил сильнейшую команду среди участников.

«Такое мероприятие Федерация городошного спорта организовала для дошкольников впервые»,

- отметила руководитель проекта Анна Шлибурене.