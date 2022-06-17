Маленькие вандалы разгромили детскую площадку в Петрозаводске

Жительница столицы Карелии пожаловалась на детей, которые буянили на площадке в садике № 108. Она разместила фото и видео беспредела в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Инцидент случился на территории МДОУ, расположенного на Сыктывкарской улице, дом № 19. В 19:40 туда прибежали двое мальчишек и стали все ломать. Крушили, что им попадалось.