17 июня 2022, 08:25
Маленькие вандалы разгромили детскую площадку в Петрозаводске
Горожанка пожаловалась на мальчишек, крушивших все на своем пути
Жительница столицы Карелии пожаловалась на детей, которые буянили на площадке в садике № 108. Она разместила фото и видео беспредела в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
Инцидент случился на территории МДОУ, расположенного на Сыктывкарской улице, дом № 19. В 19:40 туда прибежали двое мальчишек и стали все ломать. Крушили, что им попадалось.
- Сломали ограду для цветов, которую я покупала за свои деньги, на другом участке сломали машину-цветник, которую родители делали для своих детей, раскидывали игрушки, ломали... Полный ужас... Понимаю, школа закончилась и многим детям скучно и есть желание развлечься... Но не таким же образом, - написала петрозаводчанка. // Фото: «Подслушано в ПТЗ» / ВКонтакте