Маленькие петрозаводчане вновь будут ползать на скорость

Марафон для малышей, которые только начали ползать, пройдет в Петрозаводске. Участвовать смогут маленькие горожане возрастом от 6 до 11 месяцев.

Организаторы принимают заявки до 16 декабря. Сам марафон состоится 18 декабря в лицее №1. Участие бесплатное, как и вход на мероприятие.

В рамках «забега» пройдет конкурс костюмов. // фото unsplash.com