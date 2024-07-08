Люди на катере попали в передрягу на Онежском озере

Вечером 6 июля на пульт дежурного Карельской республиканской поисково-спасательной службы поступил сигнал о ЧП на Онежском озере. Об этом сообщает паблик КРПСС.

Звонивший рассказал, что у моторного катера, который находился в озере примерно в 30 километрах от поселка Кварцитный, сломался двигатель. Судно дрейфовало, требовалась эвакуация людей. Их было двое.

На помощь пострадавшим выехали специалисты Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Люди были доставлены на берег, в медицинской помощи они не нуждались. // Фото КРПСС