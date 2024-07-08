08 июля 2024, 15:16
Происшествия

Люди на катере попали в передрягу на Онежском озере

Спасатели пришли на помощь людям под Петрозаводском

Вечером 6 июля на пульт дежурного Карельской республиканской поисково-спасательной службы поступил сигнал о ЧП на Онежском озере. Об этом сообщает паблик КРПСС.

Звонивший рассказал, что у моторного катера, который находился в озере примерно в 30 километрах от поселка Кварцитный, сломался двигатель. Судно дрейфовало, требовалась эвакуация людей. Их было двое.

На помощь пострадавшим выехали специалисты Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Люди были доставлены на берег, в медицинской помощи они не нуждались. // Фото КРПСС

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Метки: 
Кварцитный
Онежское озеро
катер
КРПСС
новости Карелии