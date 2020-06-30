Лунный денежный календарь на июль 2020

В Карелии заработало большинство предприятий сферы товаров и услуг, и многие цены оказались выше, чем до пандемии. К тому же неплохо было иметь средства на отпуск. Помочь в умелом распоряжении семейным бюджетом могут наши традиционные советы астролога.

Общая информация:

Давать в долг: 30 июля.

Не давать в долг: 11, 20 июля.

Брать в долг: 30 июля.

Не брать в долг: 8 , 11, 17 июля.

Отдавать долги: 12, 14, 30 июля.

Не отдавать долги: 8 июля.

Пересчитывать деньги:12 июля.

Покупать кошелёк: 18 июля.

Покупать подарки: 27, 28 июля.

ПЕРВАЯ ДЕКАДА

1 июля. Сегодня можно совершить давно спланированные покупки. Ну а от спонтанных приобретений требуется полностью отказаться.

2 июля. Откажитесь от крупных трат и покупок, сосредоточьтесь на планах накопления денежных средств.

3 июля. Проведите с пользой лучший день месяца для покупок.

4 июля. Этот день считается подходящим для обмена валют и азартных игр. Вас ждёт только пополнение семейной казны.

5 июля. Магическая энергетика зашкаливает. Мечты и надежды, проговоренные вслух, могут сбыться.

6 июля. Не стоит покупать и продавать недвижимость.

7 июля. Для покупок день не подойдет: можно потратить много лишнего, а потом жалеть.

8 июля. Максимально ограничьте себя в тратах. Постарайтесь не влезть в кредит, будет очень сложно рассчитаться. Не стоит также отдавать долги.

9 июля. Если вы приложите усилия и не опустите руки, хобби вскоре принесет вам неплохой доход.

10 июля. Этот день начнётся с особо успешных мелких сделок: не покушайтесь сразу на крупную добычу.

ВТОРАЯ ДЕКАДА

11 июля. Оформление кредитов и долговых обязательств требуется перенести на иной день.

12 июля. Самое удачное время для завершения начатых дел и возвращение долгов, очень скоро вас ждёт крупное финансовое поступление.

13 июля. Этот день позволят выровнять ситуацию и неплохо свести концы с концами. Итог месяца – вы в плюсе.

14 июля. Тем, у кого есть долги, желательно рассчитаться сегодня, тогда впоследствии не потребуется прибегать к займам.

15 июля. Хороший день для подписания важных финансовых документов, заключения контрактов.

16 июля. Самое подходящее время, чтобы проводить какие-то магические обряды с деньгами, так как в результате можно получить громадную прибыль.

17 июля. Не давайте обещаний, которые не можете выполнить. И в долг сегодня не берите.

18 июля. Хотите избавиться от безденежья – сожгите старый «несчастливый» кошелёк, а новый купите.

19 июля. Сегодня лучше всего удаются дела, которые не представляют для вас личной выгоды.

20 июля. Сегодня не стоит давать в долг, должник долго будет кормить вас завтраками. Большая вероятность того, что вы вообще их не заберёте.

ТРЕТЬЯ ДЕКАДА

21 июля. Никаких крупных трат, но можно начать поиск нового места работы.

22 июля. Ожидается пик удачных сделок. Все могут в этот день выиграть множество ставок, на вашей стороне особенно много удачи.

23 июля. Есть риск попасть в лапы аферистов, поэтому не стоит покупать вещи у непроверенных продавцов или в сомнительных интернет-магазинах.

24 июля. Абсолютно любые ваши действия могут быть направлены достижение материального благополучия.

25 июля. Если вы хотели сделать важное приобретение, отложите это дело. Рискуете нарваться на мошенников!

26 июля. Отличный момент для покупки подарков, а вот на лечение лучше не тратиться.

27 июля. Самое время прошвырнуться по магазинам, чтобы порадовать себя и близких людей. Сегодня можно даже превысить лимит, скоро все восстановится.

28 июля. День как нельзя лучше подходит для управления денежной энергией. Если знаете обряды на привлечение богатства, может помочь!

29 июля. Сегодня ваши деньги находятся в стадии риска. Несколько раз обдумайте, прежде чем принимать решения.

30 июля. Хороший день для решения разных финансовых вопросов.

31 июля. Все приобретения окажутся очень удачными, при этом все вложенные средства принесут крупную прибыль.