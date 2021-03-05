«ЛОТОС PLAZA» подготовил гид по подаркам для прекрасных леди

8 марта - пожалуй, самый нежный день в году. Чем же удивить, чем же покорить сердца любимых в этот праздник? Для вас в помощь в ТРК «ЛОТОС PLAZA» подготовили подробный путеводитель по подаркам.

Для начала, конечно, стоит определиться, кому вы готовите подарок. Даже если вы не очень хорошо знаете человека, которого хотите порадовать, помните, что всегда есть «палочка-выручалочка» - букет цветов! Однако и здесь можно проявить смекалку и воображение, подобрав оригинальную цветочную композицию. Вам с радостью помогут флористы цветочной студии «Кипарис», а также мастера из магазина «Цветочный бутик»: они подскажут, что сейчас в тренде, а что остается неизменной безупречной классикой. Кстати, традиционно сейчас в ТРК «ЛОТОС PLAZA» проходит «Цветочных базар», где для вас представлен, пожалуй, самый большой выбор цветов в городе!

Помимо цветов, конечно же, лучшие друзья девушек – это бриллианты. В ювелирном магазине «АДАМАС» это точно знают. Здесь вам подберут и шикарное бриллиантовое колье, и изящный золотой браслет – на любой вкус и достаток.

Не стоит забывать про еще одну популярную категорию подарков в этот день: косметика и парфюмерия. В магазинах «Рив Гош» и «Подружка» будут рады проконсультировать вас и помогут подобрать модный аромат и косметическую продукцию по уходу: достаточно лишь немного рассказать о том человеке, которому будет предназначен этот презент. А в магазине «Ив Роше» вас ждут прелестные подарочные наборы, в состав которых входит исключительно натуральная и растительная косметика.

Еще один универсальный подарок, с которым просто невозможно ошибиться, это изящная посуда и аксессуары для дома. Магазины Kuchenland Home и DOMMO накануне праздничных дней напоминают ларец с сокровищами: здесь все сверкает и переливается! Обязательно загляните сюда, чтобы приобрести бокалы и вазы, текстиль для дома или стильный предмет интерьера.

О чем еще мечтают женщины? Конечно же о том, чтобы тратить меньше времени на рутинные домашние дела. Помыть посуду и приготовить завтрак 8 марта – это, конечно, хорошее решение, но, к сожалению, временное. Проявите настоящую заботу о том, кого любите: в магазине умной бытовой техники Redmond вы найдете незаменимого помощника по дому, который никогда не подведет. Робот - пылесос? Мультипекарь? Какой выбор сделаете вы?

Кстати, еще одно безупречное решение – высокотехнологичные смарт - гаджеты, от которых будет без ума любая современная женщина. В магазинах «умной» цифровой техники и электроники Xiaomi, Cstore и Samsung вас ждут самые стильные подарки из этой категории – от беспроводных наушников до смарт-часов.

А вот милый сувенир на любой вкус можно найти в магазине подарков Modi. Цены приятно удивят: здесь можно приобрести подарки абсолютно для всех подруг без ущерба для домашнего бюджета! Если же вы готовите сюрприз для рукодельницы, не забудьте посетить хобби - гипермаркет «Леонардо»: здесь огромный выбор подарков, которые сделают любой досуг интересным и увлекательным!

Ну и конечно, сердце любой женщины растопит новая кофточка или туфельки. В магазинах Mohito, Sinsay и Zarina новинки весенних коллекций уже дожидаются счастливых обладательниц! Бренд ARGO порадует вас выбором модной спортивной одежды, которая станет отличным подарком для тех, кто предпочитает активный образ жизни. А в магазине CCC можно подобрать обувь и аксессуары, чтобы гармонично дополнить любой образ.

Если остановить свой выбор на каком-то конкретном подарке для вас сложно, то и на этот случай есть отличное решение! Подарочная карта ТРК «ЛОТОС PLAZA» - это отличный презент, который точно придется по сердцу каждому.

Отметить праздничный день можно также в ТРК «ЛОТОС PLAZA»: для начала советуем сходить на кинопремьеру в сеть кинотеатров «Мираж Синема», а затем отдохнуть в новом ресторане WINE&GREAT. Для семейного просмотра рекомендуем долгожданный мультфильм «Райя и последний дракон» (6+), ну а зрителей постарше порадуют российские комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» (16+) и «Пара из будущего» (12+).

Пусть праздник весны и красоты будет наполнен сюрпризами и улыбками! Ведь нет ничего приятнее, чем дарить радость тому, кого любишь!

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