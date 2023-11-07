Ливневую канализацию на перекрестке в Петрозаводске восстановили

Подрядчик восстановил ливневую канализацию на пересечении улиц Кирова и Германа Титова в Петрозаводске. Новый водоотвод проложили до магистральной сети на проспекте Карла Маркса, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что контракт со «Службой заказчика» заключили после многочисленных жалоб. На этом участке постоянно скапливалась вода, подтапливая тротуары и дорожное полотно.

Подрядчик обустроил дождеприемные колодцы и проложил трубу до магистральной сети. Рабочие также восстановили часть нарушенного благоустройства. Оставшиеся работы выполнят, когда наступит благоприятная погода. // фото: «Петрозаводск говорит»