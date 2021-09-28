Лидер «эсеров» Карелии прокомментировал свое участие в деле Боднарчука

Председатель карельского отделения «Справедливой России» Ройне Изюмов прокомментировал информацию, озвученную на втором заседании по уголовному делу в отношении Геннадия Боднарчука. Изюмов отрицает, что получал от бывшего спикера Петросовета деньги за обеспечение политической лояльности. По версии следствия, именно лидеру «справедливороссов» предназначались средства, получаемые в виде взятки от Валерия Матвеева.

«Действительно, в 2018 были пожертвования от указанной фирмы, однако проверить происхождение средств у нас нет никакой возможности, никаких полномочий. То, что мы не знали об этом, подтверждает и само следствие. Как только мне стало известно о возможном происхождении средств, я дал все необходимые показания правоохранителям. Спустя месяц Г. Бондарчука арестовали.

Лояльность должна в чем-то да проявляться. Наша позиция никогда не была благосклонной по отношению к «Единой России». Те, кто следит за деятельностью «Справедливой России» знают, что мы всегда выступали с самой жесткой и непримиримой позицией в отношении к партии власти. И продолжим это делать, предлагая конструктивные альтернативы.

Разговоры о какой-либо лояльности не имеют за собой никаких подтверждений и вообще смешны. Будучи руководителем Петрозаводской «Единой России», Боднарчук и так имел полный контроль над Петросоветом через свою фракцию, составляющую абсолютное большинство в городском Совете. По поводу трудоустройства Бондарчука в фирму Матвеева я узнал сегодня из СМИ, это уже их личное дело, которое выглядит странным, но меня не касается. Этим занимаются правоохранительные органы.

Я же являюсь свидетелем со стороны правоохранительных органов и готов все еще раз рассказать в суде. Свой гражданский долг я выполнил. Уверен, что суд во всем разберется и примет справедливое решение» – сообщил Ройне Изюмов.

Напомним, 27 сентября в городском суде зачитал фрагмент обвинительного заключения по делу Геннадия Боднарчука. В нем упоминались фамилии известных в Карелии политиков и предпринимателей: Ройне Изюмова, бывшего депутата Петросовета Валерия Матвеева, владельца строительных гипермаркетов «ЦСК» Евгения Михеева.