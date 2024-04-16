Льготникам увеличили ежемесячные выплаты на лекарства

Сумму, которую каждый месяц получают льготники на лекарства, увеличили до 1 211,3 рубля. Минздрав 15 апреля сообщил, что подписано постановление правительства о выделении большего количества денег на эти цели в рамках ежемесячной денежной выплаты.

Исходя из этой увеличенной суммы федералы произведут перерасчет средств, которые направляют в бюджеты регионов для обеспечения бесплатными лекарствами отказавшихся от ЕДВ льготников.

Напомним, в Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) федеральным льготникам входят: сумма на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание; путевка в санаторий; проезд до места лечения и обратно.

Сумму устанавливают каждый год, ее рост зависит от инфляции. Льготникам предоставляют выбор - деньги или социальные услуги. // фото: pixabay.com