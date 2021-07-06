Лесные пожары не утихают в Карелии

За последние сутки леса в Карелии горели девять раз. По сообщению регионального Минприроды, на утро 6 июля в республдике продолжаются семь лесных пожаров. Лес горит в Пряжинском, Лахденпохском, Суоярвском, Сегежском, Питкярантском, Муезерском районах. Три из пожаров - в стадии локализации. Два возгорания потушили в Калевальском и Медвежьегорском районах.

Среди предварительных причин возгораний в лесах называют – нарушение правил пожарной безопасности и грозы.

С начала сезона в лесах Карелии уже произошел 101 пожар на общей площади 386,1 га. Годом ранее на эту дату произошло 108 лесных пожаров на площади 447,4 га. (фото Greenpeace, te-st.ru)