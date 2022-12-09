Легкий мороз сохранится в субботу в Карелии

Завтра, 10 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -5, -7°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Снег, ночью местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -12°С, днем -3, -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -7-10, пасмурно, снег.

В Сегеже -7-8, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -2-8, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»