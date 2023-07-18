Легендарный клад в десятки миллионов рублей нашли на кукурузном поле

Житель штата Кентукки нашел легендарный клад времен Гражданской войны в США. Фермер обнаружил боле 700 золотых монет XIX века, пишет The New York Times.

Сокровище скрывалось на кукурузном поле, эксперты уже назвали ценную и редкую находку Великим кладом Кентукки. Он стоит как минимум миллион долларов (то есть более 90 миллионов рублей), однако цена может быть значительно выше.

Особую ценность для коллекционеров представляет монета «двойной орел» номиналом 20 долларов. Стоимость таких монет на аукционе может достигать 380 тысяч долларов (34,3 миллиона рублей). // фото: Numismatic Guaranty Co, видео: GovMint.com Coins/YouTube.com