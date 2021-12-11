Ледяной дождь ожидается в воскресенье в Карелии

Завтра, 12 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -7, -9°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и ледяного дождя. Местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -9°С, местами -14°С, днем -3, -8°С, местами до -10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-7, пасмурно, снег.

В Сегеже -7-8, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -2-3, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/6649312