19 декабря 2023, 17:01
Лед еще недостаточно крепкий на водоемах Петрозаводска
В реках, озерах и карьере замерили толщину льда - не везде покров установился
Специалисты измерили толщину льда на водоемах столицы Карелии.
На озере Четырехверстном и Каменном карьере толщина составляет 13-15 см. А вот на реках Лососинка и Неглинка покров еще не установился, сообщили сегодня в мэрии.
Большая часть акватории Петрозаводской губы Онежского озера также еще не покрыта льдом. При сильном ветре возможно разрушение покрова. Местами наблюдается потемнение поверхности водоема. Выходить на лед опасно. // фото «Петрозаводск говорит»