Лед еще недостаточно крепкий на водоемах Петрозаводска

Специалисты измерили толщину льда на водоемах столицы Карелии.

На озере Четырехверстном и Каменном карьере толщина составляет 13-15 см. А вот на реках Лососинка и Неглинка покров еще не установился, сообщили сегодня в мэрии.

Большая часть акватории Петрозаводской губы Онежского озера также еще не покрыта льдом. При сильном ветре возможно разрушение покрова. Местами наблюдается потемнение поверхности водоема. Выходить на лед опасно. // фото «Петрозаводск говорит»