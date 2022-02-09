Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на четверг, 10 февраля. Российская валюта пошла в рост, следует из данных регулятора.

Курс евро опустился на 51 копейку до уровня 85,38 рубля. Доллар подешевел на 50 копеек до отметки 74,80 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 51 копейку до уровня 79,56 рубля. Фото pixabay.com/Brett_Hondow