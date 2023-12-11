Курьеров мошенников задержали в Карелии

Аферисты обманули шестерых жительниц Кемского района, самой старшей жертве – 89 лет. В разговоре мошенники представлялись сотрудниками полиции и медучреждений. Они говорили о родственнике, ставшем виновником ДТП, и требовали деньги за освобождение от ответственности. Старушки складывали деньги в свертки и передавали курьеру.

Оперативники установили, что за деньгами приходила 19-летняя девушка. Она орудовала со своим 21-летним супругом. Оба оказались из Медвежьегорска. Их задержали, возбудили уголовные дела. Среди потерпевших наибольшую сумму – 580 000 рублей – отдала 76-летняя жительница Кеми. Общий ущерб составил 1 670 000 рублей, сообщили в полиции.

Оказалось, девушка нашла предложение о подработке в соцсети, она получала указания от «работодателей». В Кеми супруги сняли квартиру, после нескольких заказов планировали уехать домой, взяли билет, но вмешалась полиция. У пары изъяли 82 тысячи рублей. // фото «Петрозаводск говорит»/ видео предоставлено пресс-службой МВД по РК