«КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки в Лахденпохье

29-квартирный жилой дом строится в рамках программы по расселению из аварийного жилья

К строительству объекта компания приступила 1 мая, т.е. на строительство, полную отделку и установку в квартиры сантехнического оборудования предусмотрено ровно полгода. Четыре месяца из них уже прошли.

К настоящему моменту смонтирована коробка дома, выполнены кровельные работы и остекление, по большей части окрашен фасад дома. Внутри дома ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, а также отделочные работы. Выполнены стяжки полов, монтируются перегородки, выполняются штукатурные работы. Основной этап отделочных работ начнётся к концу сентября.

Что касается уличной территории, то выполнены работы по наружному водопроводу и канализации, сети отопления и электроснабжения будут выполнены в рамках договоров о технологическом присоединении. На сентябрь и октябрь запланирована вертикальная планировка и благоустройство территории.

Впереди у строителей ещё 2 месяца активной работы, и есть все основания предполагать, что будущие жильцы встретят новый 2024 год в своих новых квартирах.

Новости компании «КСМ», в том числе о ходе строительства школ, детского сада, дома-интерната и жилых домов под расселение, читайте здесь.

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