«КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки новой школы

В настоящее время основные работы на объекте – это непосредственно возведение здания школы. Здание монолитное, фасады выполнены из трёхслойных ж/б панелей. Этажность переменная – 3-4 этажа. Общая площадь здания - порядка 30 тыс.кв.м., что сопоставимо с площадью 4-х жилых домов. Монтаж ведётся тремя башенными кранами.

На блоке А (площадью 36 на 66 м) завершен монтаж монолитных конструкций всех 4-х этажей. Выполняется монтаж навесных стеновых панелей, эти работы планируется завершить в сентябре, после чего строители приступят к кровельным работам и остеклению. В блоке А, помимо учебных классов, будет размещаться входная зона, медицинский блок, лазерный тир, кружковые помещения, библиотека и медиа-центр площадью более 600 кв.м., актовый зал площадью порядка 500 кв.м. – в нём сейчас ведётся монтаж трибун.

На блоке Б (57 на 47 метров) выполняется монтаж монолитных конструкций и перекрытий 1-го этажа. В блоке Б расположится школьная столовая на 550 мест (площадью более 1000 кв.м.), 6 спортивных залов (в том числе, зал для детей с ограниченными возможностями здоровья, тренажёрный зал, зал для хореографии и зал для подвижных игр), кабинеты администрации и учебные классы.

На блоке В (121 на 28 метров) завершаются работы по устройству перекрытий цокольного этажа, параллельно ведётся монтаж монолитных конструкций и перекрытий 1-го этажа. Блок В полностью отведён под учебные классы.

Кроме того, выполняется устройство наружных сетей водопровода и канализации.

Напомним, что новая школа рассчитана на 1100 учащихся, учиться в ней будут дети с 5 по 11 класс, 44 класса по 25 человек.

Окончание строительства, согласно контракту, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик – компания «КСМ» передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

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