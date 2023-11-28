28 ноября 2023, 15:55
Крупин сменил Гулевича в Сортавальском районе
Семи голосов хватило для победы
Сегодня на сессии совета Сортавальского района избрали нового главу администрации.
На должность руководителя претендовали двое – Виталий Кабаев и Сергей Крупин, сообщается в паблике «Сортавала – столица Приладожья». Нынешнего главы Леонида Гулевича среди кандидатов не оказалось.
Семи голосов депутатов хватило для победы нынешнего мэра столицы Северного Приладожья. Главой районной администрации стал Сергей Крупин. // фото VK-паблик администрации Сортавальского поселения