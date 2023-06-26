Круглогодичный морской курорт заработает на Балтике

В Калининградской области планируется построить круглогодичный курорт, который станет частью проекта «Пять морей». В рамках этого проекта в России создают объекты туризма, которые к 2030 году будут принимать около 10 млн человек в год.



Строительство нового курорта ускорится благодаря соглашению, заключенному между Администрацией Калининградской области и корпорации Туризм.РФ . Оно было подписано в Калининграде в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Мы рассчитываем, что уже этой осенью сможем руководству страны показать начало реализации проекта, который будет входить в большой проект, который мы называем «Пять морей». Это выполнение поручения Президента об обеспечении дополнительно 10 млн наших туристов возможностью отдыхать на море,

- сказал Чернышенко.



Напомним, что с 15 июля по 2 сентября авиапредприятие «Северсталь» ввело дополнительный коммерческий рейс из Петрозаводска в Калининград. Вылет из Калининграда по субботам в 11.30, прилет в 14.25. Вылет из Петрозаводска по субботам в 15.05, прилет в 16.00.