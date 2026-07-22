Кредитные споры: компетентный юрист сэкономит ваши время и нервы

Каких правовых последствий можно ожидать при просрочке возврата кредита и как защитить свои права в суде рассказал опытный юрист Петрозаводска Марат Самсонов

Конфликтная ситуация по кредитному спору может возникнуть у заемщика по разным причинам. Вы оформили кредитный договор и не имеете возможности своевременно отдавать деньги? Вас назвали должником, но к получению данного конкретного кредита вы не имеете отношения? Ваш долг оказался существенно больше, чем должен был быть? Это далеко не все проблемы, с которыми можно обратиться к услугам юриста по кредиту.

Помощь кредитного юриста часто заключается в отмене судебного приказа и дальнейшей исковой работе по делу.

Именно об этом рассказал Самсонов Марат, юрист по кредитным спорам из Петрозаводска.

«Итак, когда на вас подается в суд по кредиту, то чаще всего, сначала это судебный приказ. Судебный приказ — это вид судебного постановления, судебный документ, который является результатом рассмотрения дела в порядке приказного производства. Приказное производство используется судом в случаях, когда:

- требования взыскателя к должнику бесспорны, то есть определены договором или соглашением между сторонами спора.

- размер требований не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Судья единолично рассматривает поданные взыскателем документы и выносит постановление в течение пяти дней с момента подачи заявления о вынесении судебного приказа. Судебный приказ не требует дополнительного вынесения судом исполнительного листа, взыскание проводится на основании самого приказа.

В приказном производстве в суд не вызываются истец и ответчик. Судья рассматривает заявление от заявителя и приложенные к нему документы, как доказательства по делу.

Заявление на отмену судебного приказа, как мы его называем в обычной жизни, или возражение относительно исполнения судебного приказа, а именно так оно называется в гражданском процессуальном кодексе, подается должником в случае несогласия с какими-либо требованиями взыскателя.

Исходя из сложившейся практики, часто возражение подаётся в связи с отсутствием у истца оснований для иска или пропуска сроков исковой давности. В обычном процессе ответчик может все это заявить суду.

После отмены судебного приказа, дальнейшее рассмотрение дела возможно только в общем порядке искового производства, а в таком порядке есть возможность оспорить основную сумму долга, проценты и неустойки.

Кредитный юрист помогает с отменой судебного приказа без участия ответчика.

В дальнейшем истец подает в суд уже обычный иск и, в рамках данного судебного процесса кредитный юрист помогает клиенту оспорить незаконно заявленные суммы, снизить предмет иска, штрафы, пени, или вообще достичь того, что в иске будет отказано.

К примеру, в нашей практике есть множество случаев, когда банкам, в судах с нашим участием, было отказано полностью или частично в иске, в виду пропусков сроков исковой давности, например, «Пробизнесбанку», банку «Русский стандарт», и другим.

Кроме того, часто банки заявляют необоснованные, завышенные пени, неустойки, штрафы, которые могут составлять до половины иска. Задача кредитного юриста их снизить до минимума или вообще отменить.

Неоднократно бывали случаи, когда банк перепродавал свое право взыскания какому-то предпринимателю или коллекторам и они подавали в суд, требуя завышенные проценты, пени, с просроченными сроками исковой давности, как это было, например, с банком «Русский славянский банк». При нашем участии ответчикам удавалось оспорить иски уже коллекторов, и, применив сроки исковой давности, а также статью 333 ГК РФ, почти полностью убрать неустойки по делу.

Конечно, тут много нюансов, которые напрямую определяют, как могут быть применены сроки исковой давности. Когда был последний платеж по кредиту, сколько времени прошло с тех пор, когда последний платеж по графику платежей, были ли промежуточные платежи, когда был вынесен и отменен судебный приказ, сколько времени прошло с его отмены до обращения в суд в иском, сколько времени приказ не был отменен, обращался ли кредитор к приставам и было ли взыскание уже по приказу, - все это существенно влияет на то, можно ли применять сроки исковой давности, когда и на сколько можно снижать сумму иска.

Урегулирование спора по кредитному делу – процесс не быстрый. Все это довольно сложно и не всегда понятно простому заемщику, в силу чего есть смысл обратиться к кредитному юристу, который окажет квалифицированную помощь.

Кредитные юристы готовы помочь своим клиентам, мы работаем по всей России. Если бремя кредитов велико, может помочь банкротство физического лица, обращайтесь, и мы вам поможем», – резюмировал Марат Самсонов.

Юрист по кредитным спорам Самсонов Марат - тел. +7 911 400 94 71 или 63-94 -71.

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