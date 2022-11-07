Красная Луна завтра днем взойдет над Россией

Во вторник, 8 ноября, произойдут три астрономических явления одновременно. Это полное затмение Луны, покрытие ею Урана и соединение с Солнцем Меркурия, передает сообщество «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

В результате ночное светило станет красно-коричневым, это можно будет увидеть. Затмение начнется в С 13:17 по московскому времени и завершится в 14:42. В этот период Луна пройдет через земную тень в ее северной части и окрасится в красные тона.

Наблюдать это смогут россияне на территории от Урала до Камчатки. Полностью затмение увидят на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири. Эффектнее всего это явление можно будет наблюдать западнее Байкала. // Фото: pxhere.com