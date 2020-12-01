01 декабря 2020, 16:45
Костомукшанка заняла первое место на турнире по дзюдо в Подмосковье
28 ноября в Раменском Московской области прошёл второй турнир по дзюдо серии «Гибкий путь: от белого к чёрному»
В соревнованиях престижного турнира в Подмосковье участвовали дзюдоисты более 40 команд из многих городов и регионов страны, сообщает газета «Новости Костомукши».
Число зрителей в зале регулировалось в соответствии с противоэпидемиологическими мерами, однако из зала велась прямая трансляция.
Костомукшу представляли трое спортсменов – Полина Конева, Матвей Асташов и Максим Полуянцевич.
Полина Конева стала первой, завершив досрочно поединки в своей весовой категории 36 кг.
Поздравляем Полину, тренера и желаем дальнейших успехов!
Фото с сайта novkos.ru