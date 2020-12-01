Костомукшанка заняла первое место на турнире по дзюдо в Подмосковье

В соревнованиях престижного турнира в Подмосковье участвовали дзюдоисты более 40 команд из многих городов и регионов страны, сообщает газета «Новости Костомукши».



Число зрителей в зале регулировалось в соответствии с противоэпидемиологическими мерами, однако из зала велась прямая трансляция.

Костомукшу представляли трое спортсменов – Полина Конева, Матвей Асташов и Максим Полуянцевич.

Полина Конева стала первой, завершив досрочно поединки в своей весовой категории 36 кг.

Поздравляем Полину, тренера и желаем дальнейших успехов!

Фото с сайта novkos.ru