«Коснувшись клавишей Весны...»: праздник песни и добрых сердец

В Петрозаводске 8 марта состоится юбилейный 40-й традиционный фестиваль шансона (6+)

Фото: Яков Берлин

Фестиваль давно стал любимой традицией для жителей Карелии: зрители приходят сюда не только послушать музыку, но и встретиться с друзьями, пообщаться с артистами уже в фойе, сделать фотографии и получить автографы. Цветы, улыбки, знакомые лица и праздничная атмосфера создают ощущение теплой встречи, благодаря чему фестиваль называют праздником песни и добрых сердец.

В юбилейной программе выступят лучшие исполнители Карелии: Ирина Аникина — суперфиналистка проекта «Голос 60+», Мирослав Семанькив, Сергей Романов, Екатерина Супранович, Андрей Соловьев, Александр Лазарев, Игорь Росев, Светлана Секретова, , кавер-группа «Морошка», Владимир Александренок, Андрей Филимонов, ансамбль бального танца «Степ», Владимир Ершов и другие. Специальными гостями фестиваля станут Народный ансамбль «Сорока» из Великого Новгорода, Кристина Скорик из Москвы, Наталья Скорупская из Санкт-Петербурга и Галина Кокорина из Кондопоги. Организаторы подготовили новые номера и обещают сюрпризы как для зрителей, так и для участников.

За 30 лет на сцене фестиваля выступали известные исполнители шансона: Ирина Круг, Леонид Телешев, Игорь Тальков-младший, Татьяна Тишинская, Дмитрий Быковский, Рада Рай и многие другие.

Простота и душевность песен, искренность артистов — вот секрет неизменно полных залов.

У меня нет заботы, что подарить жене на 8 Марта. Конечно, билет на "Шансон"! Невероятная атмосфера, люди поют вместе с артистами, фонарики в зале... Жена в прошлом году участвовала в конкурсе стихов и получила подарок,

— делится постоянный зритель фестиваля Андрей.

Именно такая теплая, почти домашняя атмосфера, когда зал светится огоньками фонариков в такт любимым песням, заставляет зрителей возвращаться на фестиваль снова и снова. После концерта люди уходят одухотворенными, с приподнятым настроением и тем самым приятным послевкусием, которое дарит только живое общение с настоящей музыкой.

Билет на фестиваль может стать отличным подарком к Международному женскому дню для мамы, жены, сестры или бабушки. Зрителей ждут два часа живого звука, световые эффекты, красивый видеоряд и приятные неожиданности.

Концерт пройдет в ДК «Машиностроитель» в 16:00 и обещает подарить зрителям атмосферу музыки, романтики и весеннего настроения.

Билеты доступны в кассе ДК «Машиностроитель», по телефонам 70-33-35 и 28-11-28, а также онлайн на сайтах orbilet.ru и kassir.ru.

