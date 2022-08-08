Конференция Agile Open Talks собрала более 1000 участников

На открытый разговор с 13 топ-менеджерами Enterprise организаций, агентами изменений и представителями команд собралось более 100 зрителей оффлайн и более 900 онлайн. Дискуссия была посвящена развитию культуры Agile в компаниях, а участники представили реальные кейсы с применением agile-подходов.

В качестве спикеров выступили заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Огуряев, директор Центра бизнес-трансформации банка «Открытие» Александр Орлов, руководитель Центра Agile практик Газпромбанка Сергей Слепакуров, руководитель проектного офиса ИТ-блока банка «Открытие» Елена Седова, Agile-Coach РТ Лабс Андрей Гирин, лидер центра компетенции гибких практик ОТП Банка Игорь Новосельцев, Agile-Coach и партнёр ScrumTrek Артемий Анцупов, лидер трайба Транзакционный бизнес банка «Открытие» Светлана Смирнова, Head of Agile S7 Group Игорь Филипьев, руководитель направления "Эффективные команды" Диасофт Денис Тимощук и другие. Над идеей и организацией конференции работали эксперты Agile-команды банка «Открытие» Елена Седова, Роман Короленко, Екатерина Толкачева и Дарья Семенова.

В корпоративных, особенно в крупных организациях обычно доминирует «культура армии», а Agile – это культура семьи. Решение банка, что мы применяем этот подход, было общим. Мы сохраняем элементы классического проектного управления там, где задачи этого требуют. Но там, где нужна скорость рынка, клиентская отдача, мы осознанно начали применять Agile. Сейчас в банке 60% команд уже работают в таком формате. Мы хотели поделится своей экспертизой, поэтому и собрали всех на открытый разговор,

- сообщила Елена Седова, вице-президент, руководитель проектного офиса ИТ-блока банка «Открытие».

В настоящее время принципы гибкого подхода распространяются в том числе в ретейле, промышленности, банковском секторе, хотя на первом месте по их применению по-прежнему остается ИТ-разработка. На конференции участники обсуждали, как Agile применяют в российских компаниях и госсекторе.

Мы хотели рассказать про наш опыт внедрения визуального конструктора услуг - это фундаментальная реформа, связанная с госуслугами, которые как раз уходят от бюрократии и приходят к здравому смыслу. Мы вводим наш алфавит, наш язык - язык госуслуг. Мы даем инструмент, с помощью которого можно работать, и убираем рудименты, которые были у нас раньше: технические задания, контрактование. Мы делаем все очень простым и понятным, что позволяет выводить услуги за считанные дни непрофессионально подготовленным людям с точки зрения IT,

- рассказал Дмитрий Огуряев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Видео с выступлениями участников конференции доступно на сайте мероприятия https://agileopentalks.ru/.