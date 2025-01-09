Концерт «Формула любви»: музыкальный трибьют фильмам Марка Захарова

13 января в Карельской филармонии ожидается торжество искромётного юмора, запутанных интриг, нешуточных страстей и эмоциональности, возведённой в превосходную степень (6+)

Карельская филармония приглашает петрозаводчан и гостей нашего города на концерт «Формула любви Марка Захарова», посвященный творчеству знаменитого режиссера.

Марк Захаров посвятил свою жизнь театру, однако он никогда не боялся пробовать себя в разных ипостасях, именно поэтому он вошёл в историю российской культуры не только как руководитель и главный режиссёр Театра «Ленком», но и как актёр, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель и главное – кинорежиссёр.

Кинокартины Марка Захарова невозможно представить без музыки. «Двенадцать стульев», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона» – фильмы, разлетевшиеся на цитаты и подарившие зрителям множество запоминающихся песен и мелодий.

13 января на концерте «Формула любви Марка Захарова» прозвучат самые яркие и трогательные мелодии из фильмов режиссёра. А у вас появится возможность вспомнить кадры из любимых кинокартин и вживую насладиться союзом музыки и слова.

Исполнители: Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий; художественное слово и вокал – заслуженные артисты Карелии Александр Картушин и Наталья Мирошник.

В программе песни из кинофильмов и спектаклей Марка Захарова: «Двенадцать стульев», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона» и др.

Начало концерта 13 января в 19:00. 6+. Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

Реклама. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248.