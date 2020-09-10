Концерт Агутина и Варум в Кондопоге перенесен на ноябрь

Организаторы концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум в Кондопоге вновь сообщают о переносе даты выступления артистов. Приводим их сообщение дословно, опубликованное в паблике «Леонид Агутин и Анжелика Варум в Кондопоге» во «Вконтакте».

«Уважаемые зрители! В связи с продолжающимися ограничениями на проведение массовых мероприятий в Карелии, мы вынуждены вновь перенести предстоящий концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. В случае полного снятия ограничений (надеемся, это произойдет в ближайшее время), совместно с артистами, будет определена новая дата. Предварительно, это 7 ноября.

Проведение концерта запланировано в Ледовом дворце Кондопоги, однако мы продолжаем попытки его возвращения на прежнюю площадку – спорткомплекс «Луми». Это сделало бы его посещение более комфортным для зрителей и удобным для артистов. Надежда на то, что это произойдет, не велика, но она есть.

Приобретенные ранее билеты действительны на новую дату, обменивать их не нужно. Кроме того, напоминаем, что согласно постановлению правительства России № 830 от 6 июня 2020, в случае переноса на новую дату возврат денежных средств не осуществляется. Надеемся на ваше терпение и понимание: к сожалению, в нынешних реалиях, от артистов и организаторов мало что зависит. Будем надеяться на лучшее!».

Добавим, ранее мы публиковали короткое интервью с директором концертного агентства Interfest Елене Шаглиной, которая рассказала с чем связана сложность приглашения в Карелию российских звезд эстрады. Читайте его здесь.