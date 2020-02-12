Компания «СФК» приглашает на День открытых дверей

ООО «Строительно-финансовая компания» проводит день открытых дверей, где можно будет узнать о том, как взять ипотеку, какие объекты сдаются в ближайшее время, и о многом другом. Ставшее уже традиционным мероприятие пройдет 15 февраля 2020 года с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 26А.

За 18 лет компания заслужила положительную репутацию и рекомендации покупателей. Однако, выбирая жильё, хочется узнать побольше нюансов, а лучше – получить информацию из первых рук и увидеть всё самим.

В День открытых дверей Вы сможете:

· Задать интересующие вопросы обо всех строящихся и построенных объектах ООО «СФК».

Обращаем внимание на новое строительство в районе Перевалка. ООО "СФК" предлагает уютные одно - и двухкомнатные квартиры в девятиэтажном жилом доме №30 по ул. Гражданская. Квартиры в пяти минутах от центра города и уже с отделкой!

· Ознакомиться с программами ипотечного кредитования от Банков - партнеров

· Совершить экскурсию по новостройкам

Предварительная запись и подробности по телефону: (8142) 44-55-55, 74-76-90

Адрес сайта: sfkrk.ru

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