Перейти к основному содержанию
18 августа 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Маркет

Колледж цифровых технологий «Академия Топ» приглашает абитуриентов

Приемная комиссия в Петрозаводске в самом разгаре

Московский международный колледж «Академия Топ»

реализует практическую подготовку специалистов в сфере информационных технологий.

Абитуриентов 9-11 классов приглашают на открытые консультации, на которых можно пройти вступительное тестирование по профориентации в сфере IT. 

Направления обучения:

-Компьютерная графика и дизайн;

-Разработка программного обеспечения;

-Медиа и пиар;

-Кибербезопасность.

Обучение проходит очно в Петрозаводске.

Запись на сайте Академии. Тел: +7(8142) 445 486.

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского,  д. 5.вход 2, 1 этаж

На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП", ИНН 7730265193. 6+

Ранее в рубрике Маркет было опубликовано: Провести семейный праздник вместе приглашает Карельская филармония

Метки