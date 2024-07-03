Колледж цифровых технологий «Академия Топ» приглашает абитуриентов

Московский международный колледж «Академия Топ»
реализует практическую подготовку специалистов в сфере информационных технологий.
Абитуриентов 9-11 классов приглашают на открытые консультации, на которых можно пройти вступительное тестирование по профориентации в сфере IT.
Направления обучения:
-Компьютерная графика и дизайн;
-Разработка программного обеспечения;
-Медиа и пиар;
-Кибербезопасность.
Обучение проходит очно в Петрозаводске.
Запись на сайте Академии. Тел: +7(8142) 445 486.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5.вход 2, 1 этаж
На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП", ИНН 7730265193. 6+