Количество заболевших COVID-19 в России перевалило за 850 тысяч

Согласно данным официального штаба по распространению коронавируса в России, за прошедшие сутки прирост заболевших составил 5427 человека. Таким общее число зарегистрированных случаев составило 850 870 человек.

За сутки выздоровело в России 3649 человек, 70 человек умерло. Всего смертельных случаев в России от коронавируса – 14128.

Напомним, в Карелии сегодня зафиксирован 17-ый смертельный случай. Прирост больных за сутки – 18 человек.