02 августа 2020, 11:14
Россия

Количество заболевших COVID-19 в России перевалило за 850 тысяч

Данные российского оперштаба на 2 августа

Согласно данным официального штаба по распространению коронавируса в России, за прошедшие сутки прирост заболевших составил 5427 человека. Таким общее число зарегистрированных случаев составило 850 870 человек.

За сутки выздоровело в России 3649 человек, 70 человек умерло. Всего смертельных случаев в России от коронавируса – 14128.

Напомним, в Карелии сегодня зафиксирован 17-ый смертельный случай. Прирост больных за сутки – 18 человек.

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коронавирус
Россия
статистика
оперштаб