Количество срочных вкладов в Сбере выросло более чем на 30%

Тренд на сбережения на Северо-Западе набирает обороты

По итогам 2024 года жители Северо-Запададного федерального округа открыли в Сбере на 32% больше срочных вкладов, чем годом ранее. Более 40% из них приходятся на Северную столицу (прирост 33%). В денежном выражении тоже лидируют петербуржцы – им принадлежит более половины всех сбережений (прирост 27%). Общий объём вкладов по СЗФО увеличился на 27%.

Тренд на рост сбережений сохранился и в январе-феврале 2025 года, жители Северо-Запада положили на вклады на 40% больше накоплений, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме петербуржцев самыми бережливыми в 2024 году стали мурманчане и архангелогородцы, в то же время по динамике прироста объёма вложенных средств в лидерах – жители Ленобласти, Калининграда и новгородцы (прирост 26%,23% и 21% соответственно).

Более 60% вкладов клиенты открыли через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. В технологических лидерах – Санкт-Петербург и Мурманск, где семь вкладов из десяти оформляются через Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

«Прошлый год ожидаемо стал рекордным по сбережениям. Похожий всплеск мы наблюдали в 2022 году. Ключевым фактором, безусловно, стала высокая доходность вкладов, напрямую связанная с уровнем ключевой ставки. А у тех, кто получает зарплату на карты банка, а также у владельцев накопительных счетов и подписок Сбера есть еще и дополнительные надбавки на процентную ставку. При этом не стоит забывать и о том, что процесс открытия и закрытия счетов становится всё проще и быстрее: сегодня это занимает считанные минуты, особенно если действовать через онлайн-банкинг. Всё это в комплексе влияет на человека и его выбор, где он будет хранить свои сбережения»,

- сообщил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении.

Подробнее – на сайте банка.

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