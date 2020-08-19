Клиенты УРАЛСИБ получили дополнительный инвестиционный доход

Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СК «УРАЛСИБ Жизнь», купившие полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» со стратегией «Золотодобывающие компании» с 13 августа по 6 сентября 2018 года, получили вторую ежегодную выплату купона. Доходность для клиентов составила от 11,58% до 13,32% по полисам в рублях и 4% - по полисам в долларах США. Размер купона зависел от объема инвестированных средств.

В прошлом году клиенты, оформившие полис «Верное решение» в указанный период, также получили выплаты купона в размере 10,24% до 11,78% по полисам в рублях и 4% - по полисам в долларах США.

Таким образом, суммарный дополнительный инвестиционный доход клиентов за 2 года составил от 21,82% до 25,1% в рублях и 8% в долларах США.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе, такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Лидеры рынка», «Валютная гарантия», «Нефть», «Энергогиганты» и «Золотодобывающие компании».

Стратегия «Золотодобывающие компании» - это портфельные инвестиции, включающие в себя акции одних из крупнейших компаний золотодобывающего сектора. Стратегия предполагает выплату ежегодного купона в случае, если стоимость акций, входящих в стратегию, не упала ниже стартовых значений. Кроме того, стратегия обладает «эффектом памяти»: невыплаченные, по причине падения акций относительно их стоимости на момент покупки ИСЖ, купоны резервируются и выплачиваются в случае выполнения необходимого условия в следующую дату выплаты купонов.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.

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