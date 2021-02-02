Китаец пытался уйти в Финляндию, в поисках лучшей жизни

Сегодня вступил в силу приговор суда в отношении гражданина Китая, который признан виновным в покушении на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, сообщает сайт Сортавальского муниципального района.

В августе 2020 года пограничники задержали в погранзоне у рубежа инженерно-технических сооружений иностранного гражданина, следовавшего в направлении государственной границы РФ.

Было установлено, что задержанный – гражданин Китайской Народной Республики, который планировал незаконно пересечь российско-финляндский участок границы с целью поиска лучших условий жизни.

Судом было учтено признание обвиняемым вины, активное содействие в раскрытии и расследовании преступления. Гражданину КНР назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

Фото с сайта hibiny.com