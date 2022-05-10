«Кемские Дебри» ждут любителей экстремального вождения

В Кеми на 28 мая запланированы ежегодные официальные соревнования «Кемские Дебри – Голубые Дали 2022». Принять в них участие приглашают самых смелых владельцев внедорожников. Официальное открытие и жеребьевка состоятся в 12:00.

Как рассказали организаторы – участники клуба «Off-Road Club Кемь 4X4», в трех зачетных категориях этого года будут участвовать гражданские автомобили с колесной формулой 4х4 и размером колес до 32 дюймов, спортивные автомобили, подготовленные к жесткому бездорожью и в обязательном порядке имеющие шноркель и лебедку, а также квадроциклы, имеющие сертификацию.

В незачетной категории ATV-дети, которая будет проводится как показательная, примут участие юные жители Карелии от 7 до 12 лет на личных мотовездеходах. Организаторы заверили, что движение будет производиться по специально подготовленной трассе под контролем тренера. А зрителей экстремального вождения ожидают зрелищные заезды, выступления творческих коллективов и интерактивная программа с памятными призами. Фото: vk.com/offroad_4x4_kemi.