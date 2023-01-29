Каток в Губернаторском саду открылся, что там предлагают горожанам

Каток в Губернаторском саду открылся и работает девятый сезон. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что принял участие в мероприятии «с большим удовольствием».

Для горожан выступили артисты и спортсмены, прошли мастер-классы, флешмобы, квесты и эстафеты. До окончания зимы ледовая арт-площадка будет работать.

В Губернаторском саду можно не только кататься на коньках.

Каждое воскресенье с 14:00 до 16:00 запланированы спортивно-развлекательные мероприятия для всей семьи. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте