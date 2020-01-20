Карина Ахметова проведет мастер-класс для карельских хоккеисток

21 января в 21:30 в Ледовом дворце Кондопоги студентка Государственного училища олимпийского резерва, обладательница «бронзы» молодежного Чемпионата мира Карина Ахметова проведет мастер-класс для игроков женской хоккейной команды «Вега» из Петрозаводска, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Мероприятие состоится сразу после матча Национальной молодежной хоккейной лиги между командами «ГУОР Карелия» и «АК59» (г. Пермь), который стартует в 19:00.

Напомним, что 2 января на молодежном Чемпионате мира сборная команда России в матче за третье место обыграла соперниц из Финляндии со счетом 6:1.