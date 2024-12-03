03 декабря 2024, 19:20
Карельское издательство «Острова» отметило двадцатилетний юбилей
Более сотни книг выпустило издательство «Острова» за годы своей работы
Издательство «Острова» отметило свой двадцатилетний юбилей в Национальной библиотеке Карелии. На праздничном мероприятии собрались писатели, фотографы, художники, дизайнеры, корректоры и друзья - все, кто связан с издательской деятельностью.
За время своей работы «Острова» выпустили более 100 книг. На юбилейном вечере была организована выставка лучших изданий, отмеченных литературными наградами и признанием читателей. Вспомнили и тех, кто печатал свои книги в издательстве, но уже ушел из жизни.
Гости вечера сохранили традицию: лучший подарок - это книга. И дарили друг другу книги. Подробности в нашем сюжете. // Видео: телеканал "Ника плюс".