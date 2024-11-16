Карельский фотограф рассказал о второй жизни храма

Известный карельский фотограф Илья Тимин рассказал на своей странице в соцсети историю церкви Спаса Нерукотворного. Храм находится в деревне Щеккила Пряжинского района.

"В конце 30-х годов 20 века в Щеккиле была разрушена старая церковь, разворована церковная утварь и колокола. Возрождение прихода началось в самом конце XX века. В в 2004 году собранием инициативной группы было принято решение о постройке в деревне новой церкви, и начался сбор пожертвований. Собирали деньги всем миром, но основная финансовая поддержка шла от Ивана и Натальи Яковлевых, которые сейчас проживают в Финляндии.

"В 2007 году на месте будущей церкви был установлен поклонный крест. А еще через три года, 29 августа 2010 года состоялось торжественное открытие и освящение церкви. Приурочили открытие к престольному празднику деревни, который отмечается на следующий день после Успения".

Храм выполнен в классическом северном стиле. Высокий и просторный молельный зал под двускатной кровлей. С востока пристроен четырехстенный алтарь под собственной двускатной кровлей. С запада пристроены сени-притвор также под двускатной кровлей с колокольней на бревенчатом восьмерике и высокими столбами, которые держат высокий шатер. С севера к притвору с колокольней пристроено массивное бревенчатое открытое крыльцо с высоким подъемом и удлинением ската кровли.

Здание гармонично украшено резными элементами - подзоры, наличники, причелины, полотенца перила и балясины". // Фото: Илья Тимин.