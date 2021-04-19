Карельский центр «Мой бизнес» признан одним из лучших в России, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая сейчас проходит в Калининградской области, пишет сайт правительства Карелии.

Выявление победителей рейтинга центров «Мой бизнес» включало заочную оценку заявок, анализ статистической информации, полученной из открытых источников и по запросам в профильные ведомства, оценки «тайными покупателями» на местах, а также членами жюри конкурса.

Карельский центр «Мой бизнес» сравнивали с аналогичными 25 структурами, отнесенными в одну группу по численности населения региона и количеству субъектов малого и среднего предпринимательства.

По итогам оценки 25 регионов, центр «Мой бизнес» из Карелии занял второе место и был признал «Лучшим пространством для бизнеса», а в итоговом рейтинге по стране стал третьим среди лучших.

Также Центр «Мой бизнес» Республики Карелия занял второе место среди 25 регионов группы в номинации «Лучший центр стандартизации, сертификации и испытаний» и третье место – в номинации «Лучшая гарантийная поддержка».

Фото с сайта правительства Карелии