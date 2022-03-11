Карельских водителей предупредили об опасностях в соседнем регионе

Об опасных участках на федеральных дорогах в Мурманской области предупредили в ГИБДД региона. Карельских водителей, которые планируют поездки, попросили быть внимательнее.

По статистике, в прошлом году на автодороге в соседнем регионе больше всего ДТП произошло на трех участках. Вот они:

- Р-21 «Кола» (основной ход) с 1326 км +100 м по 1326 км +800м (3 съезда с дороги);

- P-21 «Кола» (основной ход) с 1372 км +950 м по 1373 км +100 м (3 наезда настоящее ТС);

- P-21 «Кола» подъезд к г. Североморск на 11 км (3 столкновения).

Ведомство сообщили еще о 17 потенциально опасных местах, где произошли аварии с погибшими и пострадавшими.

Главным образом аварии случаются из-за несоответствия скорости дорожным условиям, выезда на встречную полосу и неправильного выбора дистанции. // Фото: источник