12 декабря 2022, 10:08
Спорт

Карельские тхэквондисты завоевали 17 медалей, 8 из них - золотые

На всероссийских соревнованиях республику представляли 15 спортсменов

11 декабря Москве прошли самые массовые в этом году Всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ «Московский вызов». На турнир съехались более 2400 юных спорсменов. Карелию представляли 15 ребят.

Как сообщили в минспорта республики, ребята, под руководством тренеров Артема Никифорова, Артема Дьяконова, Ильи Мюгриева, Ростислава Минина и Олеси Никифоровой, завоевали 17 медалей - 8 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых. 

Также отмечается, что в судейской коллегии работали двое карельских судей - Артем Дьяконов и Артем Попов.

 

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Всероссийские соревнования
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