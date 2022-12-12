Карельские тхэквондисты завоевали 17 медалей, 8 из них - золотые

11 декабря Москве прошли самые массовые в этом году Всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ «Московский вызов». На турнир съехались более 2400 юных спорсменов. Карелию представляли 15 ребят.

Как сообщили в минспорта республики, ребята, под руководством тренеров Артема Никифорова, Артема Дьяконова, Ильи Мюгриева, Ростислава Минина и Олеси Никифоровой, завоевали 17 медалей - 8 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Также отмечается, что в судейской коллегии работали двое карельских судей - Артем Дьяконов и Артем Попов.