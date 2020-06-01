Карельские спасатели провели субботник на берегу озера

Сотрудники карельских ведомств поучаствовали в акции «Чистый берег». Спасатели убрали берег озера Среднее Куйтто.

«Сотрудники инспекторского участка п. Калевала центра ГИМС совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия, пожарными ГКУ РК «ОПС по Калевальскому району», а также педагогами и обучающимися ГБУ СО «Центр помощи детям № 3» 29 мая приняли участие во Всероссийской акции «Чистый берег». В результате акции «Чистый берег» было очищено излюбленное место Калевальцев – Мыс Рунопевцев на берегу озера Среднее Куйтто от большого количества битого стекла, пластиковых бутылок и посуды, многочисленных пакетов, отходов», - рассказали в МЧС по республике.

Всероссийская акция «Чистый берег» проходит уже на протяжении шести лет. Её основная цель - наведение и поддержание порядка на берегах водоёмов, очистка их от мусора, развитие общественной активности и бережное отношение к природе, подчеркнули в ведомстве.