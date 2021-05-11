«Карельские оружейники» разгромили соперника в Туле

Сборная Карелии по американскому футболу открыла спортивный сезон с победы в Туле. На протяжении большей части матча на поле шла упорная борьба. Во второй четверти «Карельские оружейники» занесли два тачдауна, а чуть позже позволили сопернику, команде «Тарантула», сократить преимущество. Счет 12:8 долгое время держался в пользу петрозаводчан. Встреча закончилась победой сборной Карелии со счетом 30:8, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

5 июня «Оружейники» встрется с командой Академии МЧС в Санкт-Петербурге. 3 июля «Оружейники» вновь встрется с командой МЧС на домашнем поле в Петрозаводске. 31 июля на домашнем стадионе «Спартак» должна будет пройти встреча с московским соперником командой «Феникс».

В этом году «Карельские оружейники» участвуют во второй лиге чемпионата России. На групповом этапе карельская команда сыграет с соперниками из Санкт-Петербурга, Москвы и Тулы. (фото vk.com)