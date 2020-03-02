Карельские гонщики достойно выступили на ралли «Яккима-2020»

29 февраля в Сортавальском районе состоялось ралли «Яккима-2020» - шестой этап Кубка России, второй этап Кубка республики Карелия. На старт гонки вышли 15 карельских экипажей в различных зачетных группах, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

По итогам этапа Кубка России ралли «Яккима-2020» лучших результатов достигли:

Кубок России зачет «2000Н», второе место - экипаж: Акимов Илья (Петрозаводск) и Кравченко Михаил (Санкт-Петербург).

Кубок России зачет «2000Н», третье место - экипаж: Нифонтов Александр (Сортавала) и Пюннонен Сергей (Петрозаводск).

По итогам этапа Кубка Карелии ралли «Яккима-2020» лучших результатов достигли:

В командном зачете: второе место - «KAREL RALLY-2» (Петрозаводск).

Кубок Карелии зачет «Абсолют» - второе место, экипаж: Акимов Илья (Петрозаводск) и Кравченко Михаил (Санкт-Петербург).

Кубок Карелии зачет «2000Н» - первое место, экипаж: Акимов Илья (Петрозаводск) и Кравченко Михаил (Санкт-Петербург); третье место - экипаж: Нифонтов Александр (Сортавала) и Пюннонен Сергей (Петрозаводск).

Кубок Карелии зачет «Стандарт» - первое место, экипаж: Шилов Сергей (Сортавала) и Горбачев Илья (Сортавала); второе место - экипаж: Алюшкевич Александр (Петрозаводск) и Локкин Иван (д.Маслозеро); третье место - экипаж: Судников Алексей (Сортавала) и Циркулев Дмитрий (Петрозаводск).