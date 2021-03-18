Карельские футболисты стали серебряными призерами турнира в Петербурге

VII весенний турнир МРО «Северо-Запад» среди молодежных команд завершился в Северной столице. Впервые в соревнованиях участвовала команда спортивной школы №7 Петрозаводска.

Карельская сборная под руководством Ильи Гольдфейна и Василия Филюшкина стала одной из самых молодых. На турнире в Петербурге выступали футболисты в возрасте до 21 года, в составе команды из Петрозаводска участвовали спортсмены в возрасте 16-19 лет, рассказали в министерстве образования и спорта региона.

По итогам весеннего турнира наши футболисты стали вторыми среди сильнейших молодежных команд Северо-Запада. Лауреатами турнира стали два игрока из Карелии. Лучшим полузащитником признан Игнат Ермолаев, а лучшим бомбардиром - Руслан Андреев. (фото министерство образования и спорта РК)