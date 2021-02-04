04 февраля 2021, 13:41
Карельские борцы завоевали бронзу на первенстве Северо-Запада
Удача на соревнованиях в Сыктывкаре улыбнулась Федору Богданову и Кириллу Ипполитову
Первенство Северо-Запада по вольной борьбе среди юношей до 18 лет прошло в конце января в Сыктывкаре. Участниками состязания стала сборная Карелии. Удача улыбнулась не всем спортсмена из нашей команды.
Бронзовые медали завоевали воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №5 Петрозаводска Федор Богданов и спортсмен ДЮСШ №2 Кондопоги Кирилл Ипполитов.
Остальные карельские спортсмены Дмитрий Засимов, Амирхан Магомадов, Даниил Ульихин остановились в шаге от пьедестала, сообщили в региональном министерстве спорта. (фото vk.com)