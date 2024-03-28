28 марта 2024, 10:00
Карельские баскетболистки взяли серебро на Арктических играх
Команда Карелии проиграла лишь один матч на Ямале
Сборная Карелии по баскетболу завоевала серебро на Арктических играх, которые проходят на Ямале. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Команда девушек, состоящая из спортсменок из Кондопоги, соревновалась в дисциплине баскетбола 3 на 3. Карельские спортсменки обыграли сборные Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Коми и уступили только баскетболисткам из Красноярского края.
Руководил командой тренер Сергей Зяблов. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»