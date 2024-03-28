Карельские баскетболистки взяли серебро на Арктических играх

Сборная Карелии по баскетболу завоевала серебро на Арктических играх, которые проходят на Ямале. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Команда девушек, состоящая из спортсменок из Кондопоги, соревновалась в дисциплине баскетбола 3 на 3. Карельские спортсменки обыграли сборные Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Коми и уступили только баскетболисткам из Красноярского края.

Руководил командой тренер Сергей Зяблов. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»