Карельская группа Milmars выступит в Санкт-Петербурге в эту субботу

В эту субботу, 26 февраля, петрозаводская группа Milmars впервые выступит в Санкт-Петербурге (12+). После выпуска дебютного альбома «Светлая музыка» коллектив пригласили принять участие в отборочном туре фестиваля Revolution.



«Приглашаем друзей в Питере послушать нашу «Светлую музыку» 26 февраля в 19:00 в клубе «Сердце», - пишут музыканты в социальной сети.

«Мы решили пройти путь музыкантов «снизу» и отыграть до осени на всех возможных площадках страны, особенно на Северо-Западе»,

- рассказали петрозаводчане.



Вместе с карельской группой Milmars еще шесть коллективов выступят в отборочном туре Revolution в эту субботу: «7 отличий», «Поезда», (Вера Ника), «Маринад», «Теория воздухоплавания» и Dolgova.



Milmars выступает первой в 19:00. Желаем им успеха.

Карельский коллектив Milmars делил сцену со Scorpions, «Ленинградом», The Rasmus, BrainStorm, участниками «Евровидения», выступал на фестивалях на Кипре и в Белоруссии.